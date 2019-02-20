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Güncelleme - Kızdığı Arkadaşlarının Suluklarına Yapıştırıcı Damlattı

1 saat önce

Bursa'da bir ilkokulda 9 yaşındaki öğrencinin, kızdığı arkadaşlarının suluklarına sıvı yapıştırıcı damlatması nedeniyle kimyasal maddeden etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Güncelleme - Kızdığı Arkadaşlarının Suluklarına Yapıştırıcı Damlattı, System.String[]
Bursa'da bir ilkokulda 9 yaşındaki öğrencinin, kızdığı arkadaşlarının suluklarına sıvı yapıştırıcı damlatması nedeniyle kimyasal maddeden etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan İhsan Dikmen İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Z.A. (9), bahçede beden eğitimi dersi yapılırken sınıfa girdi.

Arkadaşlarının kendisine kötü davrandığını düşünen Z.A, çantasında bulunan sıvı yapıştırıcıdan arkadaşlarının suluklarına damlattı.

Dersi biten ve sınıfa girerek suluklarından su içen öğrenciler yapıştırıcıdan etkilendi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu öğrencilerin velileri durumu öğrenmelerinin ardından hastaneye gitti.

"Birkaç saat sonra taburcu edilecekler"

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Efrail Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.

Atıcı, "Ciddi bir durum söz konusu değil, sadece etkilenme var. Etkilenen çocuklarla arkadaşlar ilgilendiler. Şu anda orta düzeyde bile kötü olacak bir durum yok. Tedbir amaçlı arkadaşlar, çocukları hastanelere iletmişler." dedi.

Gıda zehirlenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Atıcı, ilk tespitlere göre herhangi bir sorunun görünmediğini, öğrencilerin muhtemelen birkaç saat gözlemlendikten sonra taburcu edileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, Güncel
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