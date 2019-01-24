Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Binasına Silahla Ateş Açılması

Güncelleme - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Binasına Silahla Ateş Açılması

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Binasına Silahla Ateş Açılması, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmit ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına silahla ateş eden H.K'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından H.K, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şüphelinin, işsizlik nedeniyle maddi sorunlar yaşadığı, psikolojik bunalıma girdiği ve bu nedenle belediye binasını kurşunladığı öğrenildi.

Dün, H.K'nin, belediye binasına 5 el ateş etmesi sonucu kurşunlardan biri binanın camına isabet etmiş ve çatlak oluşmuştu. Şüpheli H.K, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:35 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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