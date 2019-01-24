Güncelleme - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Binasına Silahla Ateş Açılması
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli
Büyükşehir Belediye binasına silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İzmit
ilçesi Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi binasına silahla ateş eden H.K'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından H.K, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Şüphelinin, işsizlik nedeniyle maddi sorunlar yaşadığı, psikolojik bunalıma girdiği ve bu nedenle belediye binasını kurşunladığı öğrenildi.
Dün, H.K'nin, belediye binasına 5 el ateş etmesi sonucu kurşunlardan biri binanın camına isabet etmiş ve çatlak oluşmuştu. Şüpheli H.K, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:35 Kaynak: AA
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti
2 Bin 500 Liraya Kitap Satan Yılmaz Özdil'e İlginç Tepki
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi