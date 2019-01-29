Güncelleme - Kocaeli'de Akü Hırsızlığı İddiası
57 dakika önce
Kocaeli'nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde, park halindeki tırlardan akü çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde, park halindeki tırlardan akü çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 8 akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, A.D (20) ile F.S'yi (29) Beylikbağı Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları aküleri satın aldığı öne sürülen kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:23 Kaynak: AA
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