Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Akü Hırsızlığı İddiası

Güncelleme - Kocaeli'de Akü Hırsızlığı İddiası

57 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde, park halindeki tırlardan akü çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli'de Akü Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde, park halindeki tırlardan akü çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerinde park halindeki 4 tırdan 8 akü çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, A.D (20) ile F.S'yi (29) Beylikbağı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin çaldıkları aküleri satın aldığı öne sürülen kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Darıca, Gebze, Körfez, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!

Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:20:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Akü Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]