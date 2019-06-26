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GÜNCELLEME - Kocaeli'de büfelerden hırsızlık

43 dakika önce

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 4 ilçesinde büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de büfelerden hırsızlık, System.String[]
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 4 ilçesinde büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova, Darıca, Körfez ve Gebze ilçelerinde büfelerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çalındığı belirlendi.
Teknik ve fiziki çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Ç. (23), İ.T. (21), M.B. (17) ve Y.P. (17) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişinin ise daha önce farklı suçlardan tutuklandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:24 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Kocaeli, Güncel
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