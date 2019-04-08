Güncelleme - Kocaeli'de Büyükbaş Hayvan Yüklü Tır Devrildi

Anadolu Otoyolu İstanbul
istikametinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yarımca
mevkisi İstanbul istikametinde, Fatih
E. (22) idaresindeki, büyükbaş hayvan yüklü 44 BL 802 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde, 5 kilometre kuyruk oluştu.
Olay yerine ambulans, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, devrilen tırın dorsesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.
Kaza nedeniyle yola savrulan 20 büyükbaş hayvan, yol kenarındaki alana getirildi.