Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Büyükbaş Hayvan Yüklü Tır Devrildi

Güncelleme - Kocaeli'de Büyükbaş Hayvan Yüklü Tır Devrildi

1 saat önce

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Güncelleme - Kocaeli'de Büyükbaş Hayvan Yüklü Tır Devrildi, System.String[]
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Yarımca mevkisi İstanbul istikametinde, Fatih E. (22) idaresindeki, büyükbaş hayvan yüklü 44 BL 802 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde, 5 kilometre kuyruk oluştu.

Olay yerine ambulans, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, devrilen tırın dorsesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Kaza nedeniyle yola savrulan 20 büyükbaş hayvan, yol kenarındaki alana getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:57 Kaynak: AA

Yarımca, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Güncel
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