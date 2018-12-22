Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Cinayet

Güncelleme - Kocaeli'de Cinayet

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle biri yaralı 5 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme - Kocaeli'de Cinayet, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle biri yaralı 5 kişi gözaltına alındı.

Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı minibüste Murat Barış Dikbıyık (26) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Dikbıyık, pompalı tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dikbıyık'ın öldüğünü belirlerken, araca da 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Dikbıyık'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, olayda çenesinden silahla yaralanan ve tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden İ.K. ile K.Ö, Z.K, H.V.Ö. ve M.G. gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:43 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu'ndan Akar'ın "Başıma Silah Dayadılar" Sözlerine Tepki: Ömer Halisdemir'i Bilmesi Lazım İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı

Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım Cinnet Getiren Baba, Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Boğazını Keserek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:49:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]