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GÜNCELLEME - Kocaeli'de cinayet

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk zanlı tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de cinayet, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (16) ile Mahmut B. (53) arasında Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K, Mahmut B'yi kalbinden bıçakladı.
Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polise teslim olan M.K. Gebze Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Büro Amirliği ekiplerine götürülürken, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla amcasının oğlu B.K. de (36) yakalandı.
Öte yandan, cinayet zanlısı M.K'nin ilk ifadesinde, Mahmut B'yi arkadaşları ve kendisine cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.
M.K'nin bir süre psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı da belirtildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından B.K. serbest bırakılırken, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.K. ise tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:59 Kaynak: AA
Gebze, Kocaeli, Güncel
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