Güncelleme - Kocaeli'de Deaş Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: AA
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