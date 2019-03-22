Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Deaş Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli'de Deaş Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Kocaeli'de Deaş Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ünün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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