GÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
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Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:16 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla 6 adrese operasyon düzenlendi.
Dershane olarak kullanıldığı belirlenen adreslerde, yasaklanan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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