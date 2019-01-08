Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayazma Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri öne sürülen İ.A. (36) ve M.K'yi (45) gözaltına aldı.

Şüpheliler, İ.A. ve M.K. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilirken, Özbek uyruklu 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:12 Kaynak: AA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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