Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Ayazma Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz
konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri öne sürülen İ.A. (36) ve M.K'yi (45) gözaltına aldı.
Şüpheliler, İ.A. ve M.K. Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edilirken, Özbek uyruklu 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:12 Kaynak: AA
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