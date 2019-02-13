Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu
6 saat önce
Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Kocaeli
'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit
ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, otel sahibi T.A. (46) otel çalışanları K.T. (33) ve M.Ç. (34) ile 5 kadın gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede otelin de ruhsatsız olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A, K.T. ve M.Ç, Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Yakalanan 5 kadın ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden otel sahibi T.A. ve çalışanlardan K.T. tutuklandı, M.Ç. ise serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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