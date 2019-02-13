Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu

6 saat önce

Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, otel sahibi T.A. (46) otel çalışanları K.T. (33) ve M.Ç. (34) ile 5 kadın gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede otelin de ruhsatsız olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.A, K.T. ve M.Ç, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yakalanan 5 kadın ise savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden otel sahibi T.A. ve çalışanlardan K.T. tutuklandı, M.Ç. ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tepki Çeken Otelin İnşaatını 1998'de Onaylayan Karar, İptal Edildi Kapadokya'daki Otel İnşaatı Durduruldu

Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:53:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]