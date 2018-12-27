Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Gasp İddiası

Güncelleme - Kocaeli'de Gasp İddiası

11 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Kocaeli'de Gasp İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi önce darbedip, ardından da 5 bin lirasını gasbettikleri gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Sırrı Paşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda M.Z, önce darbedilip ardından da 5 bin lirasının gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

İzmit ve Derince ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:32 Kaynak: AA

Yenikent, Derince, Kocaeli, Güncel
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