Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Genç Kadını Kaçıran Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme - Kocaeli'de Genç Kadını Kaçıran Şüpheliler Yakalandı

6 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S'yi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli'de Genç Kadını Kaçıran Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 28 yaşındaki öğretmen Tuğba S'yi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, genç öğretmenin ailesinin, kızlarının kaçırıldığını ihbar etmesi üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, genç öğretmeni kaçıran M.T, kızın kaçırılmasında kullanılan aracı ve evi ayarlayan arkadaşları Ş.L, V.C, G.Y. ve Y.G'yi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde gözaltına aldı.

Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.T, Ş.L. ve Y.G. tutuklandı, V.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.Y. ise ifadesinin ardından salıverildi.

Öğretmen Tuğba S. ise ailesine kavuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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