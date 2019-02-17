Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

Güncelleme - Kocaeli'de Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi

11 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışma yarına ertelendi.

Güncelleme - Kocaeli'de Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bayraklı kuru yük gemisinin kurtarılması için başlatılan çalışma yarına ertelendi.

Babalı Dikili mevkisinde dün sabah saatlerinde fırtına nedeniyle sürüklenen ve kıyıya 150 metre uzaklıkta karaya oturan Letonya bayraklı "Fehn Lyra" kuru yük gemisinin kurtarılması için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Ereğli'den gelen 1 özel römorkörün, 89 metre uzunluğunda ve 2 bin 967 grostonluk gemiyi açık alana çekme girişimi sırasında 2 kez halat koptu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin kıyıdan takip ettiği çalışmalar, gün boyu devam etti.

Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmaların, yarın ikinci bir römorkörün de desteğiyle sürdürüleceği öğrenildi.

Olay

Babalı Dikili mevkisinde dün Letonya bandıralı kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmişti.

Kuru yük gemisi, daha sonra kıyıya yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturmuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıda hazır bekletildiği, konuyla ilgili gemi kaptanının yardım taleplerinin olmadığını bildirdiği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:39 Kaynak: AA

Letonya, Kocaeli, Güncel
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