Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün yürütülen çalışmalara bugün de devam edildi.

Dosya kapsamında 2011'de, Fatih Sultan Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde kazı çalışması yapılan ancak bir bulguya rastlanılmayan yerin 50 metre uzaklığındaki Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahili civarında, Tuncer Ustael'e yaptırılan keşif ile kadavra dedektör köpeği "Melon"un da tepkisi doğrultusunda, 2 kepçeyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü. Bir vatandaş termosla demlediği çayı, kazı ve polis ekibine ikram etti.

Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kazıya, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam etmesi bekleniyor.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine dün Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Anne, Meryem, Kocaeli, Güncel
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