Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem
ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen yerde başlayan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince dün yürütülen çalışmalara bugün de devam edildi.
Dosya kapsamında 2011'de, Fatih Sultan
Mahallesi Şahin Tepesi
mevkisinde kazı çalışması yapılan ancak bir bulguya rastlanılmayan yerin 50 metre uzaklığındaki Derince
ilçesinin 60 Evler Harikalar sahili civarında, Tuncer Ustael'e yaptırılan keşif ile kadavra dedektör köpeği "Melon"un da tepkisi doğrultusunda, 2 kepçeyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.
Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görüldü. Bir vatandaş termosla demlediği çayı, kazı ve polis ekibine ikram etti. Sabah
saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kazıya, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam etmesi bekleniyor.
Olay
Körfez ilçesinde yaşayan aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine dün Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.