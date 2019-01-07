Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Anne-kızı Arama Çalışmaları

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!