Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Kadının Öldürüldüğü İddiası

Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Kadının Öldürüldüğü İddiası

43 dakika önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Kadının Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 yıl önce kaybolan annesi S.O'nun (34) bulunması için bir televizyon programına katılan S.A. (17), annesinin en son dayısı M.O'nun (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Genç kızın ihbarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, S.O'nun kaybolduğu gün kardeşi M.O'nun evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi M.O. ile babası H.O. ve eski eşi M.G'yi gözaltına aldı. H.O. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen M.O, ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.O'nun emniyetteki ifadesinde, olay gecesi kardeşi S.O'nun eve sarhoş geldiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, bu sırada sertçe ittiği ablasının başını duvara çarpıp öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Şüphelinin, daha sonra bir süre evin arkasındaki derenin kenarında sakladığı ablasının cesedini, Gebze Cumaköy'deki ormanlık alanda çalıların arasına bıraktığını söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Çocukları Taşıyan Otobüs Takla Attı: 7 Ölü Barış Manço'ya Mezarının Başında Sevgi Seli! Hayranları Akın Akın Geldi

İstanbul'da 33 Yaşındaki Kadın, Evinde Şüpheli Bir Şekilde Ölü Bulundu Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına Çıkan Genç Kızın Annesini Dayısının Öldürdüğü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Kayıp Kadının Öldürüldüğü İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]