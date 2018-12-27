Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası

Güncelleme - Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası

23 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, özel hastanenin yöneticisi, onkoloji hastalarının kullanmış olduğu ilaçların hastaneden çıkarılarak satıldığını ihbar etti. Bunun üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından hastanede eczane teknikeri olan A.K, İ.O. ve K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede eczane teknikeri olan A.K'nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının sürücülüğünü yapan İ.O'ya vererek hastaneden çıkardığı, daha sonra ilaçları yine eczane teknikerliği yapan K.T'ye vererek satışını sağladıkları belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:23 Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:46:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]