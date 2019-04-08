Güncelleme - Kocaeli'de Tehdit İddiası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski sevgilisini tehdit ederek para istediği iddia edilen kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski sevgilisini tehdit ederek para istediği iddia edilen kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen A.Y. (43), eski sevgilisi Hüseyin B'nin (40), kendisini cinsel içerikli görüntüleri ile tehdit ettiğini ve para istediğini belirterek, şikayette bulundu.



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İstanbul Maltepe ilçesinde olduğunu tespit etti.



Belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin B'yi yakaladı.



Şüphelinin çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz ve benzeri 19 ayrı suçtan arandığı, hakkında çeşitli suçlardan 8 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.



Benzer yöntemlerle çok sayıda kadını mağdur ettiği öne sürülen Hüseyin B, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin Gündemine Oturan Palu Ailesi Hakim Karşısına Çıkıyor

Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi

TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi

Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm