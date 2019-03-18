Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Terör Propagandası Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli'de Terör Propagandası Operasyonu

26 dakika önce

Kocaeli'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme - Kocaeli'de Terör Propagandası Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK propagandası yapıldığı iddiasıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda HDP Derince İlçe Başkanı Çetin M, HDP Dilovası Belediye Meclis Üyesi adayı Turan T, HDP Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Turan Y, eski HDP yöneticileri Ahmet A. ve Mehmet Sait D. ile Seher B, Salih N, Burhan Y. ve Fevzi T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hereke'de gerçekleştirilen operasyonda da F.R.E, G.Y. ve S.Ç. terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalandı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Güncel
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