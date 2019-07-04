Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı
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GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

58 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde, Zeki Şahin idaresindeki 41 HZ 353 plakalı otomobil, Kullar istikametine seyir halindeyken, yola çıkan Ufuk Örnek yönetimindeki 16 ZY 265 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, Abdülkadir Barça'nın kullandığı 63 HE 270 tıra çarparak durabildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.
Otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaza güvenlik kamerasında
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tıra çarparak savrulan otomobilin, karşı şeritteki başka bir tıra çarptıktan sonra durabilmesi yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Başiskele, Kocaeli, Güncel
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