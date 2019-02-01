Güncelleme - Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı tarafından Yörükler
mevkisinde park halindeki şüpheli araçta arama yapıldı.
Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 adet fişek ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan R.B, N.Ç, E.D, S.Ç. ve B.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden E.D. ile R.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:57 Kaynak: AA
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