Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler mevkisinde park halindeki şüpheli araçta arama yapıldı.


Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 adet fişek ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan R.B, N.Ç, E.D, S.Ç. ve B.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden E.D. ile R.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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