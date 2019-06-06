GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın
1 saat önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:25 Kaynak: AA
'nin Çayırova
ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Cumhuriyet Mahallesi
'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor. İtfaiye
ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.
Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul
itfaiyesi katıldı.
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı
Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu
İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü