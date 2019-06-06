Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın
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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın

1 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın, System.String[]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.
İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.
Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:25 Kaynak: AA
İtfaiye, Kocaeli, Güncel
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