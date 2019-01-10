Kocaeli
'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Y.E, E.Ö, D.K, F.T ve M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve imza karşılığı adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.
Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan M.B ve N.D'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.