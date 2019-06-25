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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

26 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda 9'u muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 12 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 9'unun muvazzaf, 1'inin ihraç edilmiş ve 3'ünün de emekli asker, 2'sinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:12 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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