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GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ'da 25 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adli kontrol tedbiri uygulanan şüphelilerden 5 muvazzaf astsubay, 1 emekli astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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