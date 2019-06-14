Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

4 saat önce

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden ikisi tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.
Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş bir binbaşı, açıkta olan bir yüzbaşı, ihraç edilmiş iki üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında örgütün firari sözde il imamı M.A.S'nin kardeşi ihraç üsteğmen A.S'nin de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S. ile ihraç edilmiş üsteğmenlerden biri tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, sorguları tamamlanan iki açıkta astsubay ile 3 askeri okul öğrencisi toplam 5 şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi.
Operasyon kapsamında firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Süreç
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf ikisi açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı.
Operasyon kapsamında bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:34 Kaynak: AA
gözaltı, kocaeli, operasyon, fetö, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip sattılar! TSK'daki komutanlara hakaret eden Akit Haber Müdürü saldırıya uğradı: 4 gözaltı İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 20:57:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]