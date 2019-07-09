GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
50 dakika önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:40 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile eski 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Kocaeli, Ankara
, Elazığ
, Siirt
, Sakarya
, Osmaniye
ve Manisa
'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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