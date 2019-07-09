Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

50 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile eski 8 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:40 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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