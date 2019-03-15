Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

50 dakika önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme - Kocaeli Merkezli 7 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden görevden uzaklaştırılan 2 üsteğmen ve 2 muvazzaf astsubay tutuklandı, 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen ve 8'i muvazzaf 12 astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan astsubaylardan 3'ünün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Mart'ta, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ile 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:57 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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