Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye gönderildi.

Soruşturma kapsamında sonradan yakalanan bir muvazzaf teğmen ve muvazzaf astsubay ile işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 6'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir meslekten ihraç edilen yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen, 8'i muvazzaf ve 2'si emekli 10 astsubay toplam 14 askeri personel gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda sonradan yakalanan 1 muvazzaf teğmen ve 1 muvazzaf astsubay ile sayı 16'ya çıktı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:59 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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