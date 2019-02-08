Kocaeli
merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
Bu arada işlemleri tamamlanan 7 zanlı ile soruşturma kapsamında sonradan yakalanan firariler, görevden uzaklaştırılan binbaşı ile muvazzaf astsubay da adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4 muvazzaf astsubay tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Salıverilen şüphelilerden 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 19'u muvazzaf 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Sakarya
, Hatay
, Eskişehir
, Tokat
, Niğde
, Yalova
ve Muğla
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17'si muvazzaf 21 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ile 1 eski askeri öğrenci olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.