Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, önceki gün gözaltına alınan 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 1'i muvazzaf, 1'i de emekli 2 astsubay tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12'si muvazzaf, 2'si açığa alınan, 2'si emekli askeri personel olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubay gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:51:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]