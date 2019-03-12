Kocaeli
merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf, 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Balıkesir
, Muğla
ve Çanakkale
'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.