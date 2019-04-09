Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmaları kapsamında, 13'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 17 askeri personel, 1 eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri, Adana ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf, 1'i ihraç, 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 "mahrem abi" gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:56 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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