Kocaeli
merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturmaları kapsamında, 13'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 17 askeri personel, 1 eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Kocaeli, Ankara
, İstanbul
, İzmir
, Antalya
, Muğla
, Düzce
, Zonguldak
, Kars
, Hatay
, Kayseri
, Adana
ve Gümüşhane
'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf, 1'i ihraç, 10 astsubay, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 "mahrem abi" gözaltına alındı.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.