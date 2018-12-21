Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

3 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 askeri personel tutuklandı.

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 askeri personel tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 18 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilip Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 1'i muvazzaf olmak üzere 2 astsubay tutuklandı, diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 askeri personel gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:42 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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