Kocaeli
merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki (TSK
) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel ile askeri personelle ilgilendiği tespit edilen 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Muğla
, Niğde
, Bartın
, Bingöl
, Çankırı
, Kahramanmaraş
, Isparta
, Giresun
, Zonguldak
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, TSK'dan ihraç edilen albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma olmak üzere 16 şüpheli yakalandı.
Firari 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.