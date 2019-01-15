Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

2 saat önce

Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Güncelleme - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Soruşturması, System.String[]
Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı.


Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:19 Kaynak: AA

TSK, Kocaeli, Güncel
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