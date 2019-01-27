Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu

Güncelleme - Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu

24 dakika önce

Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde ölü bulundu.

Güncelleme - Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu, System.String[]
Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.

İncelemeler sonunda anne ile biri 5, diğeri 10 yaşlarındaki 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonrasında cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

Afganistan uyruklu ailenin Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte çobanlık yaptığı, polisin öldürülen kadının eşine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:26 Kaynak: AA

Afganistan, Konya, Anne, Güncel
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