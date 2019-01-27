Güncelleme - Konya'da Anne ve 2 Çocuğu Ölü Bulundu
24 dakika önce
Konya'da Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde ölü bulundu.
Konya
'da Afganistan
uyruklu anne ve 2 çocuğu, evlerinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay
ilçesi Tatlıcak
Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.
İncelemeler sonunda anne ile biri 5, diğeri 10 yaşlarındaki 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonrasında cesetler otopsi için morga kaldırıldı.
Afganistan uyruklu ailenin Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte çobanlık yaptığı, polisin öldürülen kadının eşine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:26 Kaynak: AA
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