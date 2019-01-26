Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Güncelleme - Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde, Afganistan uyruklu çobanı silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Konya'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde, Afganistan uyruklu çobanı silahla yaralayan 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Apa Mahallesi Kümeevleri Yaylası'nda, Abdullah B'nin sahibi olduğu sürünün çobanlığını yapan Afganistan uyruklu İsmail A. (18), daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden Abdullah B. ile aralarında husumet bulunan Ferhat K'nin oğullarının silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, İsmail A'yı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen Ali K. (22) ve Resul K'yi (26) gözaltına alırken, 1 tabanca ile 5 av tüfeğine de el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. ve Resul K, çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Çumra, Afganistan, Konya, Güncel
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