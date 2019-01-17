Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma

Güncelleme - Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma

46 dakika önce

Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, görüntüyü yayımlayan şüpheliye idari para cezası kesildi.

Güncelleme - Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma, System.String[]
Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, görüntüyü yayımlayan şüpheliye idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.


Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi.


Jandarma ekipleri, görüntüyü Kömürcü köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki B.D'nin çektiğini ve köpeklerine bir tilkiyi öldürttüğünü tespit etti.

Gözaltına alınarak Yeşilgölcük Jandarma Karakolu'na getirilen B.D'ye, Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten 250 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı yetkililerinin de gerekli işlemleri yapacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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