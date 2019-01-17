Güncelleme - Köpek Dövüştürme Görüntüsüne Soruşturma
46 dakika önce
Niğde'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, görüntüyü yayımlayan şüpheliye idari para cezası kesildi.
Niğde
'de, sosyal medyada yayımlanan köpek dövüştürme görüntüsüyle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, görüntüyü yayımlayan şüpheliye idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverler, Niğde'de çekildiği iddia edilen köpek dövüşü görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine şikayette bulundu.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
da ihbarlar nedeniyle soruşturma başlatarak, kolluk birimlerine gerekli talimatları verdi. Jandarma
ekipleri, görüntüyü Kömürcü köyünde çobanlık yapan 19 yaşındaki B.D'nin çektiğini ve köpeklerine bir tilkiyi öldürttüğünü tespit etti.
Gözaltına alınarak Yeşilgölcük
Jandarma Karakolu'na getirilen B.D'ye, Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten 250 lira idari para cezası uygulandı.
Şüpheli hakkında ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğüne bağlı yetkililerinin de gerekli işlemleri yapacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:42 Kaynak: AA
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