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Güncelleme - Köpeklerin Saldırdığı Kadın Yaralandı

2 saat önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Güncelleme - Köpeklerin Saldırdığı Kadın Yaralandı, System.String[]
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Çevirme köyünde yaşayan Sebahat Karaman (56), liseye giden kızını servise bindirdikten sonra evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.


Köpeklerin yaraladığı kadın, komşusunun oğlu tarafından kurtarılarak ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Karaman'ı kurtaran Yunus Gökbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin haber vermesiyle yaklaşık 500 metre uzaktaki olay yerine koşarak gittiğini söyledi.


Gökbulut, "Annem sabah namazına kalktığında sesleri duymuş. 'Sebahat teyzeyi köpekler yıktı' dedi. Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. 9 köpekten sonrasını sayamadım. Kurtardığım kadının giysileri parçalanmıştı. Evden battaniye getirdim. 112 Acil Servisi arayıp muhtara haber verdim." diye konuştu.


Karaman'ın, bir yıl önce de köyde köpeklerin saldırısına uğradığı öğrenildi.

İleri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edildi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde ilk tedavisi yapılan Karaman, ileri tetkik ve tedavi için plastik cerrahi servisi bulunan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Boztepe, Karaman, Kırşehir, 3. Sayfa
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