Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı

Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı

3 dakika önce

Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı, System.String[]
Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i polis 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Polis, Bastia, Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri Gözü Dönen Adam, Borçlusunu Yere Yatırıp Boğazına Bıçak Dayadı

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi BAE, Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Telefonlarını Dinlemiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:20:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]