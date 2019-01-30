Güncelleme - Korsika'da Silahlı SaldırıÖlü Sayısı Eklendi, Yaralı Sayısı
3 dakika önce
Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Fransa'nın güneydoğusundaki Korsika Adası'nda sokakta açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlerde, adanın Bastia kentinde, bir kişinin sokakta ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i polis 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın kaçtığı ve polisin operasyon başlattığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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