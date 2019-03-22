Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme - Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu

43 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.

Güncelleme - Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.

Ada Mahallesi'nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Çakıllı köyünden Hakkı Kahraman'a (48) ait olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: AA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel
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