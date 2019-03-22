Güncelleme - Kütahya'da Çayda Erkek Cesedi Bulundu
43 dakika önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinden geçen Kocaçay'da erkek cesedi bulundu.
Ada Mahallesi'nde çayın üstündeki köprüden geçen kişi, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Çakıllı
köyünden Hakkı Kahraman'a (48) ait olduğu belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: AA
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