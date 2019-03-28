Güncelleme - Kütahya'da Genç Kızın Darbedildiği İddiası

Kütahya'da bir genç kızı darbettikleri öne sürülen 3 kız gözaltına alındı.

Kütahya'da bir genç kızı darbettikleri öne sürülen 3 kız gözaltına alındı.



Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tavşanlı ilçesinden kent merkezine gelen S.A'nın (16), kendisi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S. tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Vefa Mahallesi'nde 21 Mart'ta demir yolu yakınında yaşandığı öne sürülen darp olayıyla ilgili şüpheliler S.K, S.Y. ve H.S'yi yakaladı.



Gözaltına alınan ve yaşları 18'den küçük olan 3 kız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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