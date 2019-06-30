Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

38 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düğünden dönen ailenin bulunduğu otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erkan Ertunç'un (43) kullandığı 26 UP 586 plakalı otomobil, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Hacıkebir köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobildeki sürücü ile Hatice Pektaş (41), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Zülal (40), çocukları Eray (10) ve Egehan Ertunç (13), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Eray Ertunç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve diğer çocuğunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Ertunç ailesinin, yakınlarının İzmir'in Aliağa ilçesindeki düğününden döndüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:34 Kaynak: AA
Çavdarhisar, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış Çorum Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]