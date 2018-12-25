Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Libya Dışişleri Bakanlığına İntihar Saldırısı: 2 Ölü

Güncelleme - Libya Dışişleri Bakanlığına İntihar Saldırısı: 2 Ölü

28 dakika önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncelleme - Libya Dışişleri Bakanlığına İntihar Saldırısı: 2 Ölü, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı emniyet kaynakları, Dışişleri Bakanı ofisinin de yer aldığı merkez binanın hedef alındığı saldırıda Dışişleri Bakanlığı'ndaki İslami İdare Müdürü İbrahim eş-Şaibi ve Fas uyruklu bir temizlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:41 Kaynak: AA

Trablus, Libya, Güncel
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