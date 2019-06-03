GÜNCELLEME - Malatya'da akrabalar arasında kavga: 1 ölüYARALININ YAŞAMINI YİTİRMESİ
1 saat önce
Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:35 Kaynak: AA
'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yeşilyurt
ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önce aralarında husumet bulunan Tayfur ve İzzettin K, akrabaları Ümit K'yi (50) evinin bahçesinde sopayla darbetti.
Ümit K. yakınları tarafından Yeşilyurt Hasan Çalık
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye bilinci kapalı şekilde getirilen Ümit K, burada yaşamını yitirdi.
Öte yandan, Tayfur ve İzzettin K, asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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