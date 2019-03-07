Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Malatya'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme - Malatya'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da apartmanın 3. katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Güncelleme - Malatya'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Malatya'da apartmanın 3. katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada aynı aileden bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.


Patlamada 75 yaşındaki Fatma Koç hayatını kaybetti, evde bulunan Kamil (42), eşi Selda (37) ve çocukları Berrin Koç (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Apartmanın bitişiğindeki binanın sakinlerinden Mehmet Kanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin patlamanın yaşandığı daireyle aynı katta bulunduğunu söyledi.

Sabah patlama sesiyle uyandıklarını belirten Kanar, "Komşumuz Kamil ağabey patlamanın ardından eşini ve çocuğunu dışarı çıkardı. Yatalak annesi var. Annesinin bulunduğu salonda yangın çıkmış. Annesini dışarı çıkaramadık, o vefat etti. Evin salon kısmında patlama oldu, en çok hasar orada var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü

Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Malatya'da Apartmanda Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]