Güncelleme - Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait hattan ray çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya
'da, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollarına (TCDD) ait hattan ray çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt
ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:23 Kaynak: AA
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