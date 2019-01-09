Güncelleme - Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı
14 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ
'ın Malkara ilçesi
otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Buhar basıncı nedeniyle meydana geldiği ifade edilen patlama sonucu Güven Turan (28) hayatını kaybetti.
Nihat Alakara (30) ise ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Malkara Kaymakamı Erhan Karahan bölgede incelemede bulundu.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Alakara'nın da vefat ettiğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:47 Kaynak: AA
Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız
Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor
HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı