Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı

Güncelleme - Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı

14 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Güncelleme - Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buhar basıncı nedeniyle meydana geldiği ifade edilen patlama sonucu Güven Turan (28) hayatını kaybetti.

Nihat Alakara (30) ise ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malkara Kaymakamı Erhan Karahan bölgede incelemede bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Alakara'nın da vefat ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Malkara ilçesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kur 5,50'nin Üzerinde İşlem Görüyor HDP, 6 İl ve 35 İlçede Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:01:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Malkara Otogarında Kalorifer Kazanı Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]